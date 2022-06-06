الصين عن العقوبات الجديدة ضد روسيا: العالم يدفع ثمنها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبرت الخارجية الصينية أن العقوبات الجديدة ضد روسيا لا تخفف من حدة الوضع في أوكرانيا فيما تدفع أوروبا والعالم أجمع ثمنها.

وعارضت الصين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، سياسة فرض العقوبات الغربية على روسيا. كما شدّدت على ضرورة توصّل الجانبين الى حل سلمي لإنهاء الصراع، فيما تؤكّد مرارًا أنها لن تتجه الى امداد القوات الروسية بالأسلحة أو المساعدات.

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أّن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت في عبء ثقيل على ‏أوروبا، بينما تجني أميركا الأرباح”.‏

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، خلال مؤتمر صحفي، أنّ “فرض العقوبات ليس الطريقة الفعالة لحل الأزمة، وإرسال الأسلحة لا يمكن أن يضمن السلام”.

كما شدد وينبينغ على أنّ بلاده تدعم روسيا وأوكرانيا في مواصلة المحادثات من أجل السلام، وتدعو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى إجراء حوار كامل مع روسيا، مطالبًا بضرورة “انتصار الحصص على الحساسية، والرؤية على قصر النظر، والصالح العام على المصالح الأنانية، بغرض بناء بنية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض جملة من العقوبات ضمن حزمته السادسة، والتي من ضمنها حظر على شراء واستيراد وعبور النفط الخام وعدد من المنتجات النفطية من روسيا، بالإضافة لحظر بعض القنوات التلفزيونية الروسية عن البث في دول الاتحاد.

وتم فرض عقوبات ضد 65 شخصا و18 شركة، كما وشملت هذه العقوبات شركات بيلاروسية.

هذا ووصف دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، هدف الحزمة السادسة من العقوبات الغربية ليس روسيا، وإنما افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد.

وقال ميدفيديف في منشور على حسابه الخاص على “تلغرام”: “إن المفوضية الأوروبية تبنت الحزمة السادسة من العقوبات بهدف تمزيق الاقتصاد الروسي إلى أشلاء، لكن الواضح أن الهدف ليس روسيا وإنما افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد”.

وأضاف: “بعض الناس فقط، نسوا أن الثورة تلتهم أبناءها”.