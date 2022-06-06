“خطأ كبير”.. لماذا تطلب واشنطن من موسكو عدم قطع العلاقات الدبلوماسية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2022 12:47 مساءً

“روسيا يجب الا تغلق سفارة الولايات المتحدة على الرغم من الازمة التي سببتها الحرب في اوكرانيا، لأن الطاقتين النوويتين الاكبر في العالم يجب ان تستكملا المحادثات”.كلام اتى على لسان السفير الاميركي في موسكو الاثنين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الغزو على اوكرانيا كنقطة تحول في التاريخ الروسي: ثورة على الولايات المتحدة، التي قال المتحدث باسم الكرملين انها تذل روسيا منذ عام ١٩٩١ تاريخ انهيار الاتحاد السوفييتي.

اوكرانيا وحلفاؤها الغربيون يقولون إن البلاد تحارب من اجل النجاة من نظام امبريالي مدمر قتل الآلاف وشرد الملايين.

وفي محاولة لايصال رسالة واضحة الى الكرملين، “جون سوليفان”،السفير الاميركي الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب، قال لوكالة تاس الاخبارية إن واشنطن وموسكو يجب الا تدمّرا العلاقات الدبلوماسية ببساطة.

وأضاف: “يجب ان نحافظ على القدرة على التحدث مع بعضنا البعض”.

على الرغم من الازمات، وفضائح التجسس، وتبعات الحرب الباردة، لم تتأثر العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ ان اقامت الولايات المتحدة روابط مع الاتحاد السوفييتي عام ١٩٣٣.

وعندما سئل عما اذا ستتجه روسيا الى اغلاق السفارات، قال سوليفان: “يستطيعون. هناك احتمال، مع العلم اني اعتقد ان هذا سيكون خطأ كبيرا”.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” إنه يود ان يهدي الرئيس بوتن مقطعًا من اغنية لتايلور سويفت: “لن نعود أبدًا معًا”.

وشدد سوليفان على انه لا يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتوقف عن التحدث بعضنا لبعض.

في السياق نفسه،استدعت وزارة الخارجية الروسية الاثنين، رؤساء مكاتب موسكو في وسائل الاعلام الاميركية لمناقشة “انعكاسات” الأفعال العدائية للولايات المتحدة.

الى ذلك، اشار سوليفان الى ان السبب الوحيد الذي قد يدفع واشنطن الى اغلاق سفارتها، هو عندما يصبح استكمال العمل أمرًا غير آمن.

وعند سؤاله عن كيف ستتطور العلاقات بين البلدين، قال انه لا يعلم، معربًا عن أمله ان يحصل تقاربٌ يومًا ما.