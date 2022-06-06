جريمة مروّعة.. رجل ينهي حياة أفراد أسرته في مصر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ارتكب شاب مذبحة، اليوم الاثنين، إذ أطلق النيران على جميع أفراد أسرته، المكونة من 6 أشخاص، في محافظة قنا، جنوبي مصر.

وأعلنت النيابة المصرية بدء التحقيق في الحادث الذي لم يتضح أسبابه بعد، إذ حصد المتهم حياة والده، و4 من أشقائه، وأصاب والدته، حسبما نقلت صحف محلية.

وأوضحت أن الضحايا هم الأب وابنين من الذكور، واثنين من الإناث، وأنه قد جرى نقل جثامينهم إلى المشرحة، في حين أن الأم، 50 عاما، تتلقى العلاج اللازم، بعد إصابتها بطلقات نارية.