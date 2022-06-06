الحزب المحافظ في بريطانيا يصوّت اليوم على سحب الثقة من جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).

أعلن النائب عن حزب المحافظين البريطاني غراهام برادي أن تصويتاً لسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجرى مساء اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن برادي القول إنه تم تجاوز عتبة الـ15 في المائة من برلمانيي الحزب الساعين لإجراء تصويت على الثقة في زعيم الحزب.

وأوضح أنه سيتم فرز الأصوات بعد التصويت مباشرة، وسيتم إصدار إعلان في وقت لاحق.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم، إنها تدعم جونسون، مضيفة أن «رئيس الوزراء يحظى بتأييدي 100٪ في تصويت اليوم وأنا أشجع الزملاء بشدة على دعمه».

وتابعت: «لقد حقق تعافياً من فيروس كورونا ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وقد اعتذر عن الأخطاء التي ارتكبت. يجب علينا الآن التركيز على النمو الاقتصادي».

وتعتبر تراس خليفة محتملة لجونسون.