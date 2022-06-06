06 يونيو , 2022
زيلينسكي يزور بلدتين قرب جبهة القتال في شرق أوكرانيا (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه زار بلدتين قرب جبهة القتال ضد الجيش الروسي بعد أن التقى مع القوات في منطقة زابوريجيا.
وأضاف زيلينسكي في تسجيل مصور ليلي «بعد ذلك ذهبت مع رئيس مكتبي إلى الشرق. كنا في ليسيتشانسك وسوليدار».
ومضى يقول «أنا فخور بكل من التقيت به وكل من صافحته وكل من تواصلت معه وعبرت عن دعمي».
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي يزور بلدتين قرب جبهة القتال في شرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.