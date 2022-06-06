زيلينسكي يزور بلدتين قرب جبهة القتال في شرق أوكرانيا (أ ف ب).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه زار بلدتين قرب جبهة القتال ضد الجيش الروسي بعد أن التقى مع القوات في منطقة زابوريجيا.

وأضاف زيلينسكي في تسجيل مصور ليلي «بعد ذلك ذهبت مع رئيس مكتبي إلى الشرق. كنا في ليسيتشانسك وسوليدار».

ومضى يقول «أنا فخور بكل من التقيت به وكل من صافحته وكل من تواصلت معه وعبرت عن دعمي».