اخبار العالم

رئيس اللجنة المالية: مقترح قانون الامن الغذائي سيمرر قبل التاسع من حزيران الحالي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رئيس اللجنة المالية: مقترح قانون الامن الغذائي سيمرر قبل التاسع من حزيران الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الاثنين، أن مقترح قانون الامن الغذائي سيمرر قبل التاسع من حزيران الحالي.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المالية بدء اجتماع لوضع اللمسات الاخيرة على مقترح قانون الامن الغذائي بحضور اللجنة القانونية ورئيس لجنة الشهداء".

وقال رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي بحسب البيان، إن "مقترح قانون الامن الغذائي سيمرر قبل التاسع من حزيران الحالي".


واضاف أن "يوم غد سيتم حسم التصويت على مقترح القانون بالموافقة او الرفض والامر متروك للنواب جميعا".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا