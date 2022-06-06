لاعب مانشستر سيتي يعرض خدماته على ريال مدريد

وينتهي عقد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي في صيف 2023.

وحسب شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن وكلاء جيسوس عرضوا خدمات اللاعب على أندية كبرى في أوروبا، منها ريال مدريد.

وأشارت الشبكة إلى أن جيسوس لم يكن في خطة ريال مدريد الأولية للميركاتو، لكنه لاعب يلائم ما يبحث عنه الميرنجي حاليا في سوق الانتقالات.



وذكرت أن جيسوس لديه خبرة اللعب في البطولات الكبرى في أوروبا، وسيندمج سريعا مع مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وكاسيميرو وإيدير ميليتاو.

ويطلب وكلاء جيسوس أن يحصل المهاجم البرازيلي على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، بينما تبلغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو.

