أصحاب القوت اليومي: الحر موتنة وشغل ماكو!‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت حاجز الخمسين درجة مئوية، يواجه أصحاب القوت اليومي خطر الاصابة بحالات الاغماء من اجل الحصول على لقمة العيش.

بدأت درجات الحرارة في بغداد وكذلك غالبية المحافظات الجنوبية تلامس الخمسين درجة مئوية، ارتفاع وضع أصحاب القوت اليومي بمواجهة خطر هذا الارتفاع لكسب لقمة العيش، فهذا المسن الذي يعتاش على سحب عربته يتحدث عن الظروف التي أوصلته لهذا الحال



الحر موتنة وشغل ماكو.. بهذا التعبير وصف مسن آخر لا يختلف حاله كثيرا عن بقية اقرانه كونه يعمل منذ ساعات الصباح الاولى وهو يحاول كسب بعض الدنانير لعلها تكفي لسد احتياجاته الضرورية

اما الشباب الذين يحملون ويدفعون بضائع تفوق بكثير طاقتهم الجسدية، فكان لهم نصيب اخر من ذلك الخطر فهم يعملون داخل هذا السوق منذ سنوات بشكل يومي مهما كانت تقلبات الطقس.

وتبقى هذه الشريحة التي تتحدى الظروف القاسية من اجل لقمة العيش بانتظار اجراءات حكومية حقيقية لعلها تنقذهم من واقعهم المرير.