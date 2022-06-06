اخبار العالم

الهند.. 26 قتيلا بسقوط حافلة في وادٍ

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. 26 قتيلا بسقوط حافلة في وادٍ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول من الشرطة الهندية، الإثنين، إن عدد ضحايا حادث سقوط حافلة في واد في ولاية أوتاراخند في شمال الهند ارتفع إلى 26 قتيلاً.

 

وأضاف أنّ الحافلة كانت تقل 30 راكباً وتم إنقاذ 4 أحدهم في حالة حرجة.

 

وقدّم أربان يادوفانشي، المسؤول بالشرطة في حي أوتاركاشي، الذي وقع به الحادث أمس الأحد، تحديث أعداد الضحايا اليوم.

 

وذكر مسؤول آخر بالشرطة: "كانت الحافلة في طريقها إلى يامونوتري وعلى متنها 29 راكباً"، مشيرا إلى منبع نهر يامونا الذي يعتبر مزاراً دينياً.

 

وأضاف المسؤول أن الحافلة كانت في طريقها من منطقة بانا في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

 

وقال وزير الداخلية أميت شاه إن عمليات الإنقاذ جارية مع نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.

 

وكتب على "تويتر" أنه تم استدعاء القوة الوطنية لمواجهة الكوارث.

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا