الهند.. 26 قتيلا بسقوط حافلة في وادٍ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول من الشرطة الهندية، الإثنين، إن عدد ضحايا حادث سقوط حافلة في واد في ولاية أوتاراخند في شمال الهند ارتفع إلى 26 قتيلاً.



وأضاف أنّ الحافلة كانت تقل 30 راكباً وتم إنقاذ 4 أحدهم في حالة حرجة.

وقدّم أربان يادوفانشي، المسؤول بالشرطة في حي أوتاركاشي، الذي وقع به الحادث أمس الأحد، تحديث أعداد الضحايا اليوم.

وذكر مسؤول آخر بالشرطة: "كانت الحافلة في طريقها إلى يامونوتري وعلى متنها 29 راكباً"، مشيرا إلى منبع نهر يامونا الذي يعتبر مزاراً دينياً.

وأضاف المسؤول أن الحافلة كانت في طريقها من منطقة بانا في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وقال وزير الداخلية أميت شاه إن عمليات الإنقاذ جارية مع نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.

وكتب على "تويتر" أنه تم استدعاء القوة الوطنية لمواجهة الكوارث.