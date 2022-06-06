شكرا لقرائتكم خبر عن رسالتان من مجلس الشيوخ إلى رئيس النواب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وكذلك الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، انه تم اخطار اللجان المختصة بذلك.

يذكر أنه طبقا للدستور والقانون ياخذ مجلس النواب رأى مجلس الشيوخ فيما يحيل إليه من مشروعات قوانين.