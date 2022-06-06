شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 56 اقتراحا برغبة من "النواب" إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الحكومة 56 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات، حيث وافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى جميعها، وتشمل الاقتراحات زيادة الخدمات الصحية، حيث تضمنت اقتراح بتحويل الرعاية الصحية (مبارك) بمنطقة الأربعين بمدينة أسيوط إلى مركز طبى حضرى يشمل التخصصات كافة – محافظة أسيوط وإنشاء مستوصف صحى بمركز شباب بنى حسين- محافظة أسيوط وزيادة عدد السيارات المتنقلة بالبريد إلى 200 سيارة بدلاً من 84 سيارة على أن يتم توزيعها على الأماكن البعيدة.

وإقامة مبنى ومقر للإدارة الصحية بمدينة القناطر الخيرية- محافظة، وإنشاء مبنى لعلاج مرض الدرن داخل مستشفى صدر المعمورة التابعة لمديرية الصحة - بمحافظة الإسكندرية.

وكذلك إنشاء وحدة إسعاف بالوحدة المحلية بقرية كفر حجازى- مركز منشأة القناطر- محافظة الجيزة وإنشاء قسم أورام بمستشفى المنزلة العام – محافظة الدقهليةن وزيادة عدد المستشفيات النفسية بمحافظة الدقهلية وإدراج مركز طب الأسرة بمدينة بنى عبيد – محافظة الدقهلية فى خطة هذا العام وضم الحديقة المجاورة لمستشفى عين شمس العام لتوسعة المستشفى – محافظة القاهرة و تطوير ورفع كفاءة مستشفى دار السلام العام – محافظة القاهرة.

كما تضمنت أيضا الاقتراحات المحالة للحكومة زيادة الخدمات التعليمية فشملت اقتراح باستكمال إجراءات تخصيص قطعة لإنشاء مدارس بقرية الزاوية مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط واقتراح إنشاء مجمع مدارس بمنطقة الملك والطحان بمنطقة الأزهر - محافظة أسيوط وإنشاء مدرسة ثانوية تجارية للبنات بأرض تسمين العجول بقرية منقباد و إنشاء جناح جديد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية ومدرسة النصر الابتدائية بطناح – مركز المنصورة – محافظة الدقهلية وإنشاء مجمع مدارس ابتدائى واعدادى وثانوى بمدينة طهطا- محافظة سوهاج وإنشاء جناح بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لمشروع غرب طهطا بمركز جهينة- محافظة سوهاج و إنشاء مجمع تعليم أساسى على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف زمام قرية البرج- مركز ناصر- محافظة بنى سويف.

كما تضمنت اقتراحات إنشاء مكاتب للبريد مثل انشاء مكتبى توثيق واعتماد الأوراق الخاصة بالمواطنين العاملين بالخارج بمدينتى منيا القمح، مشتول السوق- محافظة الشرقية.

وإحلال وتجديد مكتب بريد مرعى الكائن بميدان أبو العباس- بمدينة صدفا- محافظة أسيوط وإعادة تشغيل مكتب بريد المقصبة – مركز البرلس و مكتب بريد قرية كوم الحجر – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ وإنشاء مكتب بريد نموذجى بالأرض التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبد القادر – حى العامرية أول – محافظة الإسكندرية و إنشاء مكتب بريد بقرية السلام التابعة لمركز الزرقا- محافظة دمياط.