شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدعو الوسيط الأمريكي للقدوم لبحث النزاع الحدودي مع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاثنين إن الرئيس اللبناني ميشال عون وافق على دعوة المبعوث الأمريكي اموس هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وحذر لبنان إسرائيل أمس الأحد من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية بعد وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل.