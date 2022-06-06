شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا سقوط حافلة بالهند إلى 26 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول من الشرطة الهندية اليوم الاثنين إن عدد ضحايا حادث سقوط حافلة في واد في ولاية أوتاراخند في شمال الهند ارتفع إلى 26 قتيلا، مضيفا أن الحافلة كانت تقل 30 راكبا وتم إنقاذ أربعة أحدهم في حالة حرجة.

وقدم أربان يادوفانشي المسؤول بالشرطة في حي أوتاركاشي، الذي وقع به الحادث أمس الأحد، لرويترز تحديث أعداد الضحايا اليوم.

وقال مسؤول آخر بالشرطة لرويترز في اتصال هاتفي "كانت الحافلة في طريقها إلى يامونوتري وعلى متنها 29 راكبا" مشيرا إلى منبع نهر يامونا الذي يعتبر مزارا دينيا.

وأضاف المسؤول أن الحافلة كانت في طريقها من منطقة بانا في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وقال وزير الداخلية أميت شاه أن عمليات الإنقاذ جارية مع نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.

وكتب على تويتر أنه تم استدعاء القوة الوطنية لمواجهة الكوارث.