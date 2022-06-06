شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 2162 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند صباح اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 2162 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، و 27 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 4879 مريضا من المستشفيات بعد الشافاء من كوفيد.19-

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 468 ألفا و955 حالة إصابة من بينها مليونان و 240 ألفا و754 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و409 آلاف و248 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30ألفا و198 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها ثمانية آلاف و500 حتى الآن هذا العام.