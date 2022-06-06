شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «أليكس» تقترب من الوصول إلى اليابسة في برمودا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أقل من أسبوع منذ أن ضربت العاصفة المدارية "أجاثا" الساحل المكسيكي على المحيط الهادئ مخلفة العديد من القتلى، تشكلت حاليا أول عاصفة في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي لعام 2022 قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

واكتسبت العاصفة المدارية أليكس قوتها في وقت مبكر من يوم الأحد، متجهة شرقا نحو برمودا، حيث من المتوقع أن تصل اليابسة في وقت مبكر من يوم الاثنين، وفقا للمركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة. وقد شهدت أجزاء من جنوب فلوريدا بالفعل أمطارا غزيرة وفيضانات.

وقتل 3 أشخاص على الأقل في دولة كوبا المجاورة بسبب العواصف، وفقا لتغريدة صادرة عن مكتب رئيس البلاد يوم السبت الماضي.

وتسببت العاصفة في إلحاق أضرار بعشرات المنازل علاوة على انقطاع الكهرباء في العاصمة الكوبية هافانا وفي عدة مقاطعات. ولجأ الآلاف إلى أصدقائهم أو عائلاتهم أو تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء طارئة.

يشار إلى أن موسم الأعاصير يستمر من 15 أيار/مايو إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام في المحيط الهادئ ومن أول حزيران/يونيو إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام في المحيط الأطلسي. وفي العام الماضي، تشكل 19 إعصارا وعاصفة مدارية في شرق المحيط الهادئ وتكون 21 إعصارا مداريا في المحيط الأطلسي.