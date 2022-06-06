شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش طلبى إحاطة بشأن محكمتى ديرب نجم وأجا الجزئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا لها لمناقشة طلبى إحاطة الأول مقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن استغلال المبنى القديم لمحكمة ديرب نجم كمحكمة للأسرة بمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والثانى مقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن إنشاء استراحة جديدة خاصة بالمحامين بمحكمة أجا الجزئية التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية.

يذكر أن مجلس النواب خلال جلساته العامة، المنعقدة على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، سينظر 4 اتفاقيات دولية ضمن جدول أعماله فى إطار دعم خطة التنمية للدولة المصرية، منها ما يرتبط بتطوير وتحديث خطوط السكك الحديدية وآخرى بشأن مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان.