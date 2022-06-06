شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تبحث مع المنظمات آليات الرد على التقارير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الإثنين، لقاء مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة.

ويستهدف الاجتماع، بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

يذكر أن مجلس النواب خلال جلساته العامة، المنعقدة على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، سينظر 4 اتفاقيات دولية ضمن جدول أعماله فى إطار دعم خطة التنمية للدولة المصرية، منها ما يرتبط بتطوير وتحديث خطوط السكك الحديدية وآخرى بشأن مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان.