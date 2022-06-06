شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: الإساءة للنبي الكريم هو الإرهاب الحقيقي بعينه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأزهر عن إدانته واستنكاره الشديد لتصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح في بيان له أن مثل هذا التصرف هو الإرهاب الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، داعياً المجتمع الدولي للتصدي بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين.

وأكد الأزهر أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخراً من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم لكسب أصوات في الانتخابات، دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع حوار الأديان.