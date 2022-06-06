شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الشمالية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن أكثر من 66 ألفا و 680 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي في كوريا الشمالية، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، ارتفع إلى أكثر من 13ر4 مليون حالة، تعافى منهم 01ر4 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 127 ألفا و 620 شخصا.

ولم تقدم البلاد اليوم الاثنين أي معلومات حول تسجيل وفيات إضافية.