شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب تعيد واشنطن وبكين من حافة الهاوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «آسيا تايمز» إن دعوة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لإلغاء الرسوم الجمركية التي طبقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية، يمكن أن تعيد كلا الجانبين من حافة الهاوية.

وبحسب مقال لـ «ديفيد بي جولدمان»، ربما أقنع المثال الرهيب لحرب أوكرانيا جميع الأطراف بالانسحاب من حافة الهاوية.

وأضاف: علمت واشنطن أنها لا تستطيع شل أو عزل روسيا. وخلصت الصين إلى أن تكاليف المواجهة مع الولايات المتحدة باهظة، وتذكر حلفاء أمريكا الآسيويون مقولة هنري كيسنجر «من الخطر أن تكون عدوا للولايات المتحدة، لكن أن تكون صديقها هو أمر قاتل».

ومضى يقول: إن تأكيد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على إلغاء تعريفات ترامب الجمركية على الواردات الصينية، يعكس تقديرًا رصينًا للضعف الاقتصادي الأمريكي.

وبحسب الكاتب، فقد لبت الصين نصيب الأسد من طلب المستهلكين الذي أنشأته حكومة الولايات المتحدة استجابة للوباء، وهو الطلب الذي يعادل 6 تريليونات دولار.

وأضاف: إن إزالة الرسوم الجمركية هي الأداة الوحيدة المتاحة لإدارة بايدن المحاصرة والتي من شأنها التخفيف من التضخم، وهو السبب الرئيسي لانخفاض شعبيتها.

واستطرد: يبدو أن تأكيد الرئيس جو بايدن في 23 مايو في طوكيو بأن الولايات المتحدة ستستخدم القوة للدفاع عن تايوان بمثابة ابتعاد عن موقف الغموض الإستراتيجي الذي تبنته واشنطن لعقود في هذه المسألة، على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التراجع عن هذا البيان.

وتابع: أثارت زلة أو تهديد بايدن - شبح الحرب. إذا اعتقدت الصين أن الولايات المتحدة تخطط لتايوان مستقلة، فإن منطق الحرب يتطلب منها التصرف بشكل استباقي.

ونقل عن الخبيرة الإستراتيجية بالقوات الجوية والأستاذة في جامعة ستانفورد أوريانا سكايلر ماسترو في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 27 مايو، قولها: يُعتقد أن القوة الصاروخية الصينية قادرة على استهداف السفن في البحر لتحييد الأداة الأمريكية الرئيسية للقوة، وهي حاملات الطائرات.