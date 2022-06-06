شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة صينية تعترض طائرة استطلاع أسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أستراليا أن طائرة مقاتلة صينية اعترضت طريق إحدى طائرات الاستطلاع الأسترالية في المجال الجوي الدولي أعلى بحر الصين الجنوبي، في أحدث مواجهة بين جيشي البلدين.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الأسترالية، أمس الأحد، القول إن طائرة طراز راف بي8- كانت تقوم بعملية استطلاع بحرية روتينية في 26 مايو عندما اعترضتها مقاتلة صينية من طراز جيه16-، «ما أدى إلى مناورة خطيرة هددت سلامة» الطائرة الأسترالية وطاقمها.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن المقاتلة جيه16- حلقت «على مسافة قريبة للغاية من الطائرة بي8-».

وقال: «أثناء الطيران عن قرب من جانبها، أطلقت مشاعل حرارية، ثم زادت الطائرة جيه16- (الصينية) سرعتها واعترضت الطائرة بي8-، وحلقت أمامها على مسافة قريبة للغاية... في تلك اللحظة، أطلقت حزمة من القشر (رقائق التشويش) تحتوي على شظايا من الألمنيوم، دخل بعضها في محرك الطائرة بي8- وهو أمر خطير للغاية بشكل واضح».

وفي سياق منفصل كشف زعيم المعارضة الأسترالية بيتر داتون النقاب عن حكومة الظل التي تضم 10 نساء، من بين 24 عضوا، حيث يسعى الائتلاف «الليبرالي الوطني» لاستمالة الناخبات، اللاتي تخلين عنه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وسيشغل الحزب «الليبرالي» الذي ينتمي لتيار يمين الوسط 18 من الحقائب الوزارية لحكومة الظل، وسيشغل الحزب الوطني، الذي يمثل أستراليا الريفية والإقليمية، الحقائب الست الأخرى، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس الأحد.

وستكون نائبة زعيم الحزب «الليبرالي» سوزان لي، وزيرة للصناعة في حكومة الظل والمتحدثة باسم المعارضة لشؤون المرأة.

وقال داتون للصحفيين في بريسبان: «لقد حاولنا تحقيق توازن هنا، ولا يقتصر هذا التوازن على الاختصاصات القضائية فقط، ليس فقط من حيث الجنس، لكن الخبرة».

وأضاف: «أنا فخور جدا بالفريق الذي تمكنا من تشكيله».