شكرا لقرائتكم خبر عن القصبى: إعداد قانون للأحوال الشخصية يؤكد حرص الرئيس على استقرار الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، يمثل خطوة هامة على طريق دعم الأسرة المصرية واستقرارها، وما يلبي مصلحة الطفل أولا بما يسهم في تقليل النازعات القضائية في هذا الصدد .

وأبدى "القصبي" ثقته فى حرص الجميع على أن يخرج هذا التشريع بشكل متوازنة ومستوفيا كل الجوانب وعادلاً لجميع الأطراف، خاصة وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع بالأخص المرأة والطفل، موضحا أنه البرلمان سيعمل على عقد جلسات حوار مجتمعى حول قضايا الأسرة بما يحقق مصلحة الطفل فى ظل قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن خروجه محايدا، وغير متأثر بالأراء الشخصية لبعض الأسر التى لديها مشاكل، والعمل على إعلاء صالح الطفل وما يضمن له حياة كريمة بين أفراد أسرته . وشدد رئيس لجنة التضامن، أن تشكيل تلك اللجنة يؤكد الحرص على تحقيق التوازن بصياغة قانون للأحوال شخصية يلبي كل الاحتياجات المجتمعية ويسهم في تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن، كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.