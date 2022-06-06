شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف رئيسية من الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، أن الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى تأتى لتحقيق الأغراض الآتية: التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة . تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج . توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجلات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات . تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها . ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة .