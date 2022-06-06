شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مشروع بتعديل قانون الغاز الطبيعى على مائدة لجنة الطاقة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا لها، غدا الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن تأخر الشركات المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعي بقرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن رد الشيء لأصله.

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، على الرغم من إدراجه بخطة العام المالي 2021/2022.