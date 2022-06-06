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فريق "إحياء قصور الثقافة" بمشروع العدالة الثقافية يناقش خطه العمل وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة

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القاهرة - سامية سيد - عقد فريق عمل محور قصور الثقافة بمشروع العدالة الثقافية اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر التنسيقية، لبحث عدد من الموضوعات الهامة التي طرحت خلال المراحل السابقة.

ودار خلال الاجتماع، حوار موسع بين أعضاء الفريق حول كيفية مشاركة التنسيقية في إحياء قصور الثقافة وعمل زيارات ميدانية لبعض المحافظات، وذلك كعينة لرفع الواقع الذي يحدث داخل القصور.

واتفق الحضور، على تصور كامل للمشروع، وكيفية تنفيذه ميدانياً وتشريعيا والعمل على جذب النشىء والشباب والكبار للقصور والمشاركة فى أنشطتها المنفذة طوال العام.

حضر الاجتماع كلاً من النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب وأعضاء التنسيقية علي هلال، أحمد سعيد منوفي، محمد شلبي، منى أبو طالب وآدم الطوخي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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