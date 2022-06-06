تحت شعار "خضر بلدك وأزرع شجرة".. "التنسيقية" تشارك فى يوم البيئة العالمى

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القاهرة - سامية سيد - شاركت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في يوم البيئة العالمي تحت شعار "خضر بلدك وازرع شجرة"، الذي عقد بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة.

وتم خلال الفاعلية، توقيع برتوكول تعاون بين المركز ونادي روتاري التحرير وزراعة أشجار رمزية تحمل اسم النائب الراحل احمد زيدان، والدكتور الراحل يوسف شعبان .

وأوضحت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، دور التنسيقية في الاهتمام بالعديد من الملفات وفي مقدمتها ملف البيئة وتغير المناخ لأهميته، وقدمت تعريفًا عن التنسيقية والايدلوجية التي تعمل بها والاهتمام بالشباب ومشاكل المواطنين ومشاركتهم في كل القضايا المطروحة والاعتماد علي العلم والبحث العلمي .

وأضافت الفقي، أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في ملف البيئة وضرورة التوعية المستمرة لأنها لها أبعاد اقتصادية وصحية واجتماعية، وأن الاعتماد علي التكنولوجيا يخدم الزراعة وتوفر المياه ويحافظ علي البيئة والصناعة والعمل علي الوعي والثقافة بضروة الاهتمام بها لأن فدان من الاشجار يوفر الاكسجين إلي 18 انسان وأيضا انبعاثات سيارة واحدة تحتاج إلي زراعة 7 أشجار .

ضم وفد التنسيقية، النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية، محمد اباظة، ماهر الفضالي، جميلة زكي، مروان أبو الخير ، حسن ضوه وهلا عباده.