دول أوروبية ترفض مرور طائرة لافروف من أجوائها قبيل زيارته صربيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جمهورية الجبل الأسود، وشمال مقدونيا، وبلغاريا، إغلاق أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يستعد لزيارة صربيا.

وذكر وسائل إعلام محلية أن الدول الأوروبية الـ3 رفضت توفير ممر جوي لطائرة وزير الخارجية الروسي الذي من المقرر أن يزور بلغراد، يومي 6 – 7 يونيو/ حزيران الجاري.

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، رفض بعض الدول الأوروبية السماح لطائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف عبور أجوائها إلى صربيا، مؤشرا على عقدة نقص سياسي.

وقال كاراسين في تصريح على قناته عبر "تلغرام" إن "رفض بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية السماح لطائرة لافروف بالعبور إلى صربيا يثير الكثير من المشاعر، أحدها أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الحصار المادي للتواصل بين الممثلين الروس والشركاء الأجانب سيعزز إجماع الموقف الأوروبي تجاه روسيا".

وأضاف: "في الواقع هذا مؤشر على عقدة الدونية السياسية". ومن المنتظر أن يعقد رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، غداً الاثنين، مباحثات مع السفير الروسي لدى بلغراد ألكسندر بوكان هارسينكو، لمناقشة قرار الدول الأوروبية المذكورة.

(الأناضول + RT)