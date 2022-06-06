الأجواء مغلقة.. إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى صربيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الصربية لوكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألغيت بعد أن أعلنت دول حول صربيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرته.

وأكد المصدر صحة تقرير إعلامي صربي أفاد بأن بلغاريا ومقدونيا الشمالية وجمهورية الجبل الأسود أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرة التي كانت ستقل وزير الخارجية الروسي إلى بلجراد غدا الاثنين.

من جانبها اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن إغلاق 3 دول أوروبية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف المتجهة إلى صربيا، قطع قناة اتصال أخرى مع روسيا.

وقالت زاخاروف في تصريح لقناة La7 الإيطالية: “اليوم قبل ساعات، أغلقت الدول المحيطة بصربيا قناة اتصال، ومنعت رحلة سيرغي لافروف من العبور إلى صربيا”.

وأضافت: “كان من المفترض أن يصل الوفد الروسي إلى بلغراد، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو أغلقت مجالها الجوي وأغلقت قناة اتصال أخرى” مع روسيا.

وكانت صحيفة “فيتشرنيا نوفوستي” الصربية أفادت بأن قيادة بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية رفضت السماح لطائرة لافروف عبور أجوائها.