ردا على تركيا.. فنلندا: لسنا ملاذا آمنا للإرهابيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2022 12:02 صباحًا

ردا على اتهامات سياسيين أتراك رفيعي المستوى بأن هلسنكي تستضيف المنظمات الإرهابية كأعضاء حزب العمال الكردستاني، أكد رئيس مخابرات فنلندا، اليوم الأحد، أن بلاده تحارب الإرهاب الدولي بحزم ولا تمنح اللجوء للمقاتلين الأجانب.

وقال أنتي بيلتاري: “لسنا ملاذا للإرهاب. نحن نعمل ضمن قوانيننا وإجراءاتنا ونتبع قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”، جاء ذلك في مقابلة نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وأضاف: “لقد تابعنا أنشطة حزب العمال الكردستاني لسنوات عديدة. في تقرير هذا العام، نطرح قضية تمويل أنشطة حزب العمال الكردستاني. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد. من الواضح أنه منظمة إرهابية”.

كذلك أوضح بيلتاري أن فنلندا وتركيا تعاونتا في السابق بشكل فعال للغاية مع بعضهما البعض في قضايا مكافحة الإرهاب، لاسيما في سياق الحرب في سوريا.

موقف تركيا لن يتغيّر

وحول الوضع على الحدود الروسية الفنلندية، أكد أنه “لم يتغير شيء”. وقال بيلتاري: “كل شيء هادئ بما فيه الكفاية، دعونا نأمل أن يظل على هذا النحو”.

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن موقف بلاده بشأن دخول السويد وفنلندا إلى الناتو لن يتغير دون تلبية مطالبها.

وشدد الرئيس التركي، اليوم الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على أنه “حتى تتم تلبية مطالبنا، لن نغير موقفنا من توسع الناتو”.

يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا الشهر الماضي، (أيار 2022) بطلبين رسميين للانضمام إلى الناتو، متخليتين عن سنوات من اتباع سياسة الحياد وعدم الانحياز، على ضوء العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في فبراير الماضي، ما عزز من مخاوفهما.