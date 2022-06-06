الحرب طويلة الأمد.. كييف للغرب: نحتاج إلى دعم منتظم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

في وقت تحاول الولايات المتحدة والدول الغربية المساهمة في مجهود الحرب الأوكراني من دون المشاركة كطرف مباشر في النزاع، أكدت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد وتحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.

وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار لوسائل إعلام محلية أن بلادها بحاجة إلى دعم منتظم، في انتقاد غير مباشر لبعض الدول الأوروبية.

كما أضافت أن “على الغرب أن يدرك أن مساعدتنا يجب ألا تكون ظرفية بل ينبغي أن تتواصل حتى انتصارنا”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

دون الانخراط في الحرب

وكانت الولايات المتحدة أعلنت خلال الأسبوع الحالي إرسال أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا في إطار حزمة مساعدة بقيمة 700 مليون دولار، تشمل أجهزة رادار للمراقبة الجوية ومزيدا من صواريخ جافلين المضادة للدروع، فضلا عن ذخائر مدفعية ومروحيات.