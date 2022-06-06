الولايات المتحدة.. عاصفة 'أليكس' تتجه نحو برمودا مصحوبة برياح عاتية

وقال خبراء المركز: "بلغت أليكس قوة عاصفة استوائية في وقت مبكر الأحد، بعد أن تعززت قبالة الساحل الشرقي لفلوريدا، وأن أقصى رياح مستدامة لأليكس تزايدت إلى 105 كيلومترات/الساعة، وتركزت على بعد حوالي 765 كيلومترا غرب وجنوب غرب برمودا".وأضافوا: "تتحرك العاصفة إلى الشرق وجنوب الشرق بسرعة 37 كيلومتر/الساعة، ويتوقع أن تمر بالقرب من برمودا أو شمالها مباشرة الاثنين، وهناك تحذير ساري المفعول من عاصفة استوائية".

وتابعوا: "من المتوقع أن يصاحبها من 50 - 75 مليمتر من الأمطار في أنحاء برمودا في وقت متأخر من الأحد والاثنين".

من جهته، قال وزير الأمن الوطني في برمودا مايكل ويكس، إن "خدمات الطوارئ تراقب أليكس".

وتسببت العاصفة في كوبا بمقتل 3 أشخاص وتدمير عشرات المنازل في هافانا وقطعت التيار الكهربائي في بعض المناطق، وفقا للسلطات.



وحذر مسؤولون في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، سائقي السيارات بشأن حالة الطرق حيث علقت العديد من السيارات في الشوارع التي غمرتها المياه.

وقالت السلطات في المدينة: "هذا وضع خطير ومهدد للحياة.. لا ينصح بالسفر في هذه الظروف، ومن الأفضل الانتظار".