شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: نطالب بممارسة الضغط على الحوثيين لإنهاء المعاناة الانسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عن نيتها السير بإجراءات أحادية هو محاولة لنسف المفاوضات المنعقدة في العاصمة الأردنية لرفع الحصار عن محافظة تعز، والالتفاف على بنود الهدنة الأممية التي تنص على فتح المنافذ الرئيسية في المحافظة المحاصرة منذ 7 سنوات، بطرق فرعية مستحدثة.

مضيفًا: "حديث مليشيا الحوثي عن فتح طرق فرعية بدلا عن المنافذ الرئيسية يؤكد إمعان المليشيا في انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء محافظة تعز، ويضاعف المعاناة الإنسانية للملايين من أبناء المحافظة "الأكثر كثافة بشرية" والتي تعرضت لأبشع صنوف الحصار والقتل الممنهج خلال سنوات الحرب".

وحذر الإرياني من استمرار المراوغة والتلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز، بهدف كسب المزيد من الوقت، في ظل تقارير تؤكد استمراره في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة واستحداث المتارس والسواتر الترابية والخنادق، وقصف الأحياء السكنية بمختلف الاسلحة، واستهداف المدنيين بنيران القناصة.

وشدد وزير الإعلام اليمني: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود الهدنة، وفتح المنافذ الرئيسية لمحافظة تعز فورا وبما يضمن إنهاء المعاناة الانسانية للمدنيين وتنقلهم بصورة طبيعية".