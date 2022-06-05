ستة أوسمة نحاسية للعراق في بطولة دولية

حقق منتخب العراق للجوجتسو والسامبو ستة أوسمة نحاسية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً بمشاركة منتخبات 21 بلداً.



وقال رئيس الاتحاد العراقي للجوجستو والسامبو مخلص حسن في بيان، إن "منتخب المتقدمين حقق أربعة أوسمة نحاسية فيما نال منتخب الشباب وسامين نحاسيين أيضاً".

وأوضح حسن ان "نحو 500 لاعب ولاعبة شاركوا في منافسات البطولة مثلوا 19 بلداً آسيوياً بالاضافة لمنتخبي أستراليا ونيوزلندا من منطقة أوقيانوسيا".