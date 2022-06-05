ثوران بركان شرق الفلبين

واستمر ثوران بركان بولوسان الواقع في منطقة سورسوغون نحو 17 دقيقة، وقد تصاعدت منه سحابة رمادية على ارتفاع كيلومتر.
ويعاد ثوران بركان بولوسان إلى «غليان المياه تحت الفوهة».
وغطى الرماد بلدتين في سورسوغون الواقعة على بعد نحو 500 كلم إلى الجنوب من العاصمة مانيلا، إلا أن أي تقارير لم تشر إلى وقوع إصابات.
في بلدة جوبان، «انعدمت الرؤية» في قريتين بسبب كثافة الرماد وعملت شاحنة إطفاء على تنظيف المنطقة، وجرت عمليات إجلاء، فيما لم تأثر الرحلات من المطار إلى الآن، مع أنه تم تحذير الطيارين من الاقتراب من المنطقة.
وثار بركان بولوسان مرارا في السنوات الأخيرة، وشهد عشرات الانفجارات في العامين 2016 و2017.
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