روسيا تفقد جنرالا جديدا في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:19 مساءً - منذ 7 دقائق

نكسة جديدة تعرّض لها الجيش الروسي اليوم الأحد، مع إعلان مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا.

وفي أحدث الخسائر البشرية التي منيت بها موسكو، أكد تقرير، نشره مراسل التلفزيون الحكومي الروسي، ألكسندر سلادكوف على تطبيق تليغرام، مقتل الجنرال رومان كوتوزوف في دونباس، لكنه لم يذكر متى.

في المقابل، لم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن مسؤولين روسا كشفوا في نيسان الماضي أن 8 قادة بارزين قتلوا حتى الآن، وفق ما نشر موقع “نيوزويك” الأميركي.