زيلينسكي على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:19 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2022 11:03 مساءً

قال بيان أصدره مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن زيلينسكي زار القوات على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها للقوات في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

ونقل البيان عن زيلينسكي قوله “أود أن أشكركم لما تقومون به من عمل عظيم، ولما تؤدونه من خدمة من أجل حمايتنا جميعا، وحماية بلدنا”.

ووقف الرئيس دقيقة حداد على من قتلوا من القوات في الحرب.

من جهة أخرى قال الجيش الأوكراني ورئيس هيئة السكك الحديدية إن روسيا قصفت العاصمة كييف بصواريخ كروز انطلاقا من بحر قزوين اليوم الأحد مستهدفة منشأة لإصلاح عربات القطارات في المدينة في أول هجوم من نوعه منذ أسابيع.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن شخصا واحدا على الأقل نقل إلى المستشفى لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى. وتصاعد الدخان الداكن في السماء فوق المشارف الشرقية للمدينة.

وذكر الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخ كروز حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش).

وقالت شركة إنيرجوآتوم للطاقة النووية التي تديرها الدولة في منشور على تيليجرام إن صاروخا روسيا كان متجها على الأرجح صوب كييف حلق “على انخفاض خطير” فوق مفاعل كبير للطاقة النووية في منطقة ميكولايف الجنوبية.