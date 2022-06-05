مصرع العشرات جراء هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية جنوب غرب نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2022 8:59 مساءً

ذكر طبيب ووسائل إعلام محلية أن مسلحين قتلوا بالرصاص 50 شخصا على الأقل وأصابوا عددا آخر بجروح في هجوم على كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو النيجيرية خلال قداس الأحد.

وقال طبيب بمستشفى في بلدة أوو الواقعة في جنوب غرب نيجيريا لرويترز إن جثث ما لايقل عن 50 جثة نقلت بالفعل إلى المركز الطبي الاتحادي في أوو ومستشفى سانت لويس الكاثوليكي.

وأدان الرئيس محمد بخاري الهجوم الذي وصفه بأنه عمل “خسيس”. ولن تتضح على الفور هوية المهاجمين أو دوافعهم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المسلحين أطلقوا النار على المصلين وفجروا عبوات ناسفة بالكنيسة. وأضافت أن من بين القتلى نساء وأطفال.

وقال فونميلايو إيبوكون أودونلامي المتحدث باسم الشرطة في ولاية أوندو إن واقعة فقط حدثت في كنيسة سانت فرنسيس الكاثوليكية في أوو وإن الشرطة ستصدر بيانا آخر قريبا.

وشهدت أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان هجمات وعمليات خطف طلبا للفدية من قبل عصابات مسلحة معظمها في شمال غرب البلاد. ومثل هذه الهجمات نادرة الحدوث في جنوب غرب نيجيريا.

من جهته، قال الفاتيكان اليوم الأحد إن البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا الهجوم الذين “تعرضوا لضربة بشكل مؤلم في لحظة احتفال”.

وذكر بيان الفاتيكان أن البابا أبلغ بخبر الهجوم وينتظر تلقي المزيد من التفاصيل.