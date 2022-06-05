مقتل عدد من الأشخاص إثر سقوط حافلة تقل 29 راكبا في وادٍ شمالي الهند

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2022 8:26 مساءً

أكد مسؤول بشرطة ولاية أوتاراخند أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر سقوط حافلة تقل 29 راكبا في واد سحيق في الولاية الواقعة بشمال الهند اليوم الأحد.

وقال أربان يادوفانشي قائد شرطة حي أوتاركاشي إن 18 شخصا توفوا وأربعة أصيبوا وما زال ثمانية في عداد المفقودين.

وقال مسؤول آخر بالشرطة لرويترز في اتصال هاتفي إن الحادث وقع بالقرب من دمتا في منطقة أوتاركاشي.

وأضاف المسؤول “الحافلة كانت في طريقها إلى يامونوتري وعلى متنها 29 راكبا من منطقة بانا في ماديا براديش”.

وقال وزير الداخلية أميت شاه إنه تحدث إلى رئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي بشأن الحادث وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ جارية مع نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.

وكتب على تويتر “القوة الوطنية لمواجهة الكوارث ستصل إلى المكان قريبا”.