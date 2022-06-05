تركيا تقصف محيط نقطة عسكرية روسية في ريف حلب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، اليوم الأحد، محيط النقطة الروسية المتواجدة ما بين قريتي الوحشية وأم القرى بريف حلب الشمالي. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تعرضت 4 قرى بريف حلب، لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث العلمية الواقعة على أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

غرفة عمليات كلس

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية أن قادة من الجيش التركي والاستخبارات اجتمعوا مع فصائل “الجيش الوطني السوري” في ريف حلب، من أجل تحديد التفاصيل النهائية للعمليات العسكرية المحتملة في شمال سوريا.

وعقد الاجتماع في “غرفة عمليات كلس، بحضور قادة القوات المسلحة التركية والاستخبارات والجيش الوطني السوري”.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل أيام أن العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، ستستهدف منبج وتل رفعت. فيما تنشر قوات روسية في هاتين المنطقتين، الخاضعتين لسيطرة قسد.