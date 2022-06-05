الحزب الحاكم في الهند يطرد متحدثا باسمه بسبب الإساءة للنبي محمد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2022 11:00 مساءً

احتجاجات شعبي في الهند على الإساءة للنبي محمد عليه السلام

قال حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند اليوم الأحد إنه أوقف المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما عن العمل ردا على تعليقات حول النبي محمد “عليه السلام” أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية.

وأضاف الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت أنه يحترم جميع الأديان قائلا “حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين”.

وكتبت شارما على تويتر أنها قالت بعض الأشياء ردا على تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله هندوسي، لكن لم تكن هناك نية أبدا لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص.

وأعلن مكتب الحزب طرد نافين جيندال، وهو متحدث آخر باسم حزب بهاراتيا جاناتا، من الحزب بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

أثارت تعليقات شارما احتجاجات من عدة دول إسلامية، منها قطر والكويت.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها استدعت السفير الهندي لديها بسبب التعليقات.

كما استدعت دولة الكويت السفير الهندي لديها وقالت إنها سلمته مذكرة احتجاج لرفض واستنكار تصريحات مسؤولة حزب بهاراتيا جاناتا.

وقال بيان وزارة الخارجية القطرية إنه يرحب بقرار حزب بهاراتيا جاناتا تعليق عمل المسؤولة لكنه أضاف أن قطر تتوقع اعتذارا علنيا وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل الحكومة الهندية.