شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 7 عناصر إرهابية مطلوبة لدى الأمن الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعةُ مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعَهم خلال عمليتين منفصلتين في مقاطعتي بانو وشمال وزيرستان، الواقعتين في إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضحَ بيانٌ - صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش- أنَّ قوات الأمن نفَّذَت عمليتين بناءً على معلومات استخباراتية، بعد ورود أنباء عن وجود إرهابيين، وقتلت سبعةَ إرهابيين خلال تبادلٍ مُكَثَّفٍ لإطلاق النار، وصادرت كميةً من الأسلحة والذخيرة من حوزة الإرهابيين.

وأضاف،أن القتلى السبعة كانوا من الإرهابيين المطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في أنشطة إرهابية طالت قوات الأمن.