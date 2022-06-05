شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. مغامر ثمانيني يكمل رحلة عبر المحيط الهادئ دون توقف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد مغامر ياباني يبلغ من العمر 83 عامًا إلى منزله يوم السبت بعد أن أكمل بنجاح رحلته المنفردة بدون توقف عبر المحيط الهادئ ، ليصبح أكبر شخص سناً يصل إلى هذا الإنجاز.

وصل كينيتشي هوري إلى مضيق كي قبالة الساحل الغربي لليابان ، وأكمل رحلته عبر المحيط الهادئ في 69 يومًا بعد مغادرته ميناء لليخوت في سان فرانسيسكو في مارس.

كان هذا آخر إنجاز للمغامر الثمانيني ، الذي أصبح في عام 1962 أول شخص في العالم يكمل بنجاح رحلة فردية بدون توقف عبر المحيط الهادئ من اليابان إلى سان فرانسيسكو.

وجاء إنجازه بعد ثلاثة أيام من الكفاح ضد التراجع عن المد القوي.، وكتب في مدونته يوم الجمعة أنه نجح لكنه مرهق وأخذ قيلولة بعد أن شعر بالاطمئنان أن يخته كان الآن على المسار الصحيح إلى خط النهاية.