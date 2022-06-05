شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "التنسيقية" يشارك بندوة تمكين الشباب ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور حازم هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة حوارية حول التجربة المصرية وتمكين الشباب، خلال فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية.

واستعرض "هلال" وجهة نظر التنسيقية في تمكين الشباب، الذي كان البوابة للجمهورية الجديدة، انخرط فيه كل شباب الوطن لدعم ونقل مصر من الجمهورية القديمة إلى الجديدة.

وأكد "هلال"، أن مؤتمر الشباب كان المحطة الأبرز في هذه التجربة، وبعدها كان هناك مجموعة من الأحداث التي أكدت على نية القيادة السياسية لتمكين الشباب.

وتهدف منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، والعمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز.