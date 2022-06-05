شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء مركز طبي متكامل للتأمين الصحي بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود مشعل، بشأن إنشاء مركز طبي متكامل لخدمة الرعاية الأساسية للمنتفعين بالتأمين الصحي - مركز كفر سعد - محافظة دمياط.

وأكد الدكتور أحمد حسن، ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة دمياط، الموافقة على الاقتراح برغبة وإدراج المركز الطبى فى خطة العام المالى 2022/2023، وتنفيذه بإنشاء عيادات للمنتفعين بالتأمين الصحى على مساحة 500 متر.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن ضم مركز الإرشاد الوراثي الكائن بمجمع العرب التخصصي بمحافظة بورسعيد إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وناقشت اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تزويد مستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، بعدد (سبع) حضانات، وعدد (أربعة) أجهزة تنفس صناعي، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إقامة دور ثالث علوي في عيادات التأمين الصحي بمركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، وتدعيمها بجهاز كيميائي وجهاز تنس تيار تأثيري، وجهاز تيارات متعددة.