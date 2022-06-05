شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة نائب التنسيقية وفريق عمله.. حملة مبكرة بشارع ناهيا الرئيسى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حي بولاق الدكرور، حملة إشغالات مكبرة بمشاركة عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، لإعادة الانضباط في شارع ناهيا الرئيسي .

جاءت حملة حي بولاق الدكرور، بقيادة عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور، ومشاركة كل من خالد بدر نائب رئيس الحي، محمد نيازي نائب رئيس الحي، شوقي محمد نائب رئيس الحي، وطلعت سوريال مدير الاشغالات القطلع الجنوبي، وعبد الخالق علام مدير اشغالات القطاع الشمالي، ياسر مأمون مشرف عام الحي ، ووائل عكاشة .

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة عدد 15 جمالون متنوع، وإنشاء عدد 2 ممر آمن للمشاة، إزالة تعديات الباعة الجائلين بالكامل والسيارات المتهالكة بعرض 2 متر، وامتداد 17 مترا، وعدد 1 ممر بعرض 15 مترا منفصل عن الأول الميكروباص.

وشارك من مكتب "نائب التنسيقية"، وائل أبو ستة، وإسلام عمر، وزينب محمود ، وعبدالعزيز الحوتي.

يذكر أن النائب عمرو عزت حجاج "نائب التنسيقية"، تقدم بطلب لرئيس حي بولاق الدكرور عبد الله نور، للقيام بحملة مبكرة في شارع ناهيا الرئيسي وإزالة الاشغالات المرورية التي يعاني منها المواطنين.