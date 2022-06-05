شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بتشريع لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإسكان خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، بتشريع لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، جاء ذلك بعد اقتراح النائب محمد الحصى، عضو اللجنة.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن مجالس أمناء المدن الجديدة، خاضع لقرار وزاري، ومن ثم التشريع هو الذي سيكون منوط به التحرك فى إطار يحقق المصلحة العامة وفقا لضوابط وآليات محددة، متابعا:" النائب محمد الحصى أصاب كبد الموضوع".

جدير بالذكر أن مجالس الأمناء تختص بوضع خطة للميزانية المخصصة لمجالس الأمناء وتحديد أوجه الصرف والإشراف على التنفيذ فيما يتعلق ببنود هذه الميزانية على أن يتم اعتمادها من السلطة المختصة، ودراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة.