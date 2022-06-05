شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تؤجل مشروع قانون بشأن البحث عن المعادن ومنتجات الرمال السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة الثانية والملحقين (أ، ب) من اتفاقية الالتزام بين جمهورية مصر العربية وهيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء (ش.م.م) في جمهورية مصر العربية والمرافقة للقانون رقم (8) لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.

وقررت لجنة الطاقة والبيئة تأجيل مشروع القانون لاستكمال مناقشته في اجتماع لاحق، لموافاة اللجنة ببعض البيانات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن غياب الدور المنوط به جمعية مستثمري الطاقة بقرية بنبان – مركز دراو بمحافظة أسوان في تنمية القرية والعمل على النهوض بها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن معاناة أهالي قرى (أبو جرج – صفط أبو جرج – المودة – الجندية) بالوحدة المحلية – بنى مزار بمحافظة المنيا من تهالك أعمدة الكهرباء وضعف القدرة الكهربائية وهناك حاجة ماسة لإنارة بعض الطرق بين هذه القرى لحماية المواطنين من الحوادث والسرقات.