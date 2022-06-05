شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يلتقى الرئيس الجديد للهيئة العامة لتعليم الكبار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأحد، بالدكتور محمد يحيى ناصف، الرئيس الجديد للهيئة العامة لتعليم الكبار، لمناقشة أوجه التعاون بين الهيئة والتنسيقية فى إطار البروتوكول الموقع بينهما فى ظل الإدارة الجديدة للهيئة.

وخلال اللقاء استعرض مؤمن سيد، عضو التنسيقية، أهم بنود البروتوكول الموقع بين التنسيقية والهيئة، فيما أكد رئيس الهيئة على الالتزام الكامل بتنفيذ كافة البنود الواردة به، مرحبا بالتعاون مع التنسيقية باعتبارها نموذجا سياسيا ناجحا.

كما اقترحت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البدء فى تنفيذ مبادرة "مؤسسة بلا أمية" والتى تأتى فى إطار مبادرة العدالة الثقافية التى أطلقتها التنسيقية وكان من أهم محاورها هو ملف محو الأمية وتعليم الكبار.

حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وإيهاب سعيد، مدير العلاقات العامة بالهيئة، وسماح عادل، مسئول العلاقات العامة بالهيئة، والدكتور وليد حويلة، مدير إدارة التدريب، وشارك من التنسيقية راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد، وإسلام حمدي، أعضاء التنسيقية.