لجنة الصحة بمجلس النواب توصى بتوفير "بنج الأسنان" فى الوحدات الصحية

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، جدلاً بشأن مدى توافر بنج الأسنان، المستخدم فى إجراء جراحات الأسنان بالمستشفيات الحكومية.

وقالت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه فى شهر يناير ومع انتهاء العام تلجأ الشركة الموردة لبنج الأسنان إجراء صيانة على خطوط الإنتاج، وبالتالى يحدث قلة فى الإنتاج، ويكون هناك كميات كافية من البنج، وبعد ذلك عادت الخطوط كاملة للإنتاج ، وكذلك شركة خاصة وتم توريد 9 مليون كربولة بنج أسنان لمخازن الوزارة د، والتى وردت فى شهر مايو حوالى 2 مليون كربولة، وتم استخدام 1.8 كربولة بالمستشفيات الحكومية وهذا يعنى أن الكميات كافية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين القشاش بشأن عدم وجود المخدر اللازم بعيادات الأسنان والخاص بالعمليات الجراجية.

فيما قال الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان بوزارة الصحة، أن الأزمة بدأت فى الإنفراجة حيث كان هناك أزمة كبيرة بسبب عدم توافر البنج بالوحدات الصحية، مشيراً إلى أن هناك خطة لإنشاء مراكز أسنان متخصصة فى كل محافظة لتقديم الخدمات للمواطنين وتكون على أعلى مستوى فى الخطة المقبلة .

فيما علقت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة قائلة: هذه الكميات غير كافية لإجراء العمليات المطلوبة لجراحة الأسنان و2 مليون كربولة يعنى أن هناك عجز واضح فى المستشفيات وأيضاً بالقطاع الخاص".

وأوصت اللجنة بضرورة إخطار هيئة الدواء بالكميات التى تم صرفها للوحدات الصحية ومدى كفايتها من عدمه.