شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توافق على التعريفة الجمركية.. وتؤكد خفض الجمارك على 74 صنفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

ومن ناحيته أوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية، لافتا إلى أن القرار ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مضيفا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.

كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى والهيئة القومية للأنفاق عن العام المالى 2022/2023.